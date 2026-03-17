Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προχώρησε νεότερες δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Αναοτλή. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα, αλλά πρέπει να επιλυθεί πολιτικά.

«Το καθεστώς που υπάρχει στο Ιράν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αποκατασταθεί από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.

Έχω καταδείξει τους κινδύνους που υπάρχουν στον πόλεμο με το Ιράν από την πρώτη μέρα. Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Πολύ μεγάλοι. Ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά. Μόνο πολιτική μπορεί να είναι η επίλυσή του» είπε.

Για να συνεχίσει: «Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία άμυνας όχι συμμαχία επίθεση, είπε χαρακτηριστικά. Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να φερθούμε ο ένας στον άλλον με τον σεβασμό που πρέπει εντός της συμμαχίας. Μοιραζόμαστε τον ίδιο σκοπό. Το καθεστώς του Ιράν πρέπει να σταματήσει. Ωστόσο με το να το βομβαρδίζουμε με βάση όσα έχουμε μάθει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες με οποιαδήποτε τρόπο δεν είναι η σωστή απόφαση» κατέληξε.

