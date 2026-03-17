Στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το τροχαίο έξω από τη βουλή.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης η οποία προκάλεσε το θάνατο, επειδή παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Πρόκειται για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Η οικογένεια του θύματος μάλιστα σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζητά την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση δικαιοσύνης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5:30 το πρωί της περασμένης Πέμπτης στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας. Σύμφωνα με οπτικό υλικό που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο αστυνομικός φαίνεται να αγνοεί τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη και να συνεχίζει την πορεία του.

Όπως φαίνεται, ο ίδιος παραβιάζει τους κανόνες κυκλοφορίας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.