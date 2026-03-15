Σοκ προκαλούν τόσο το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 63χρονο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός παρέβη τον κόκκινο σηματοδότη και έπεσε πάνω του, όσο και το ηχητικό αυτόπτη μάρτυρα που περιγράφει σε φίλο του τη σκηνή.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5:30 το πρωί στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας. Σύμφωνα με οπτικό υλικό που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο αστυνομικός φαίνεται να αγνοεί τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη και να συνεχίζει την πορεία του. Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο της εκπομπής του MEGA, ο ίδιος παραβιάζει τους κανόνες κυκλοφορίας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Λίγο αργότερα, η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με άλλη μηχανή, η οποία κινούνταν κανονικά στη μεσαία λωρίδα. Από τη σφοδρή σύγκρουση και οι δύο οδηγοί εκσφενδονίζονται στην άσφαλτο, με τον αστυνομικό να καταλήγει στο ρεύμα της ανόδου.

Θύμα 63χρονος από την Αιτωλοακαρνανία

Ο 63χρονος, που δεν είχε προβεί σε καμία παρανομία, τραυματίστηκε βαριά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό, όπου το ίδιο βράδυ στις 9:00 υπέκυψε στα τραύματά του. Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από την Αιτωλοακαρνανία.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του θύματος τονίζει: «Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας».

Έρευνα και συλλήψεις

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Παράλληλα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο αυτόπτη μάρτυρα

Το ηχητικό ενός αυτόπτη μάρτυρα, που ακούγεται να λέει: «Τι είδα μπροστά μου, τον σκότωσε μπροστά στα μάτια μου…», αποτυπώνει τη φρίκη της στιγμής και το σοκ που προκάλεσε το τραγικό συμβάν. Σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, ακούγεται ο αυτόπτης μάρτυρας να περιγράφει σοκαρισμένος σε φίλο του:

«Σπύρο μ… τον σκότωσε μπροστά μου ρε μ… Μπρο, ξεκινάει το μηχανάκι μ… της αστυνομίας, ξεκινάει από απέναντι από τη Βουλή, από απέναντι, καθόταν στο αντίθετο ρεύμα και ξεκινάει από το απέναντι ρεύμα, όπως ξεκινάω κι εγώ στο φανάρι της Βουλής στην Βασιλίσσης Σοφίας, ξεκινάει τάπα ρε, τάπα μ…, 0-200 έκανε ο τύπος, τάπα πήγε ρε μ… Και δεν κοιτούσε ευθεία, κοιτούσε εμάς μ… και πάει και πάει και σκάει πάνω στο άλλο μετωπικά, σε ένα παπί που ήταν ένας ανθρωπάκος, πάει και σκάει πάνω του. Μπρο το είδα όλο, μπροστά ήμουν, ο πρώτος που ήμουν εκεί.

Παίρνω 100 κατευθείαν, τους βρίζω, σκότωσαν άνθρωπο ρε μ…, που πήγαινε 5 η ώρα στη δουλειά του, έναν παππούλη. Μπρο δεν μπορούσαν καν να πάω κοντά, ο αστυνομικός ζούσε, ο άλλος μπρο δεν κουνήθηκε ούτε λίγο, ούτε λίγο, δεν καταλαβαίνεις μπρο, ο άνθρωπος έχει πεθάνει μπροστά μου. Άστο, άστο, εκσφανδονίστηκε, έφθασε στο πεζοδρόμιο από την άλλη μεριά. Τι είδα μόλις, τι είδα…».