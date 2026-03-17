Η Kia ετοιμάζεται να λανσάρει το νέο Kia EV2, ένα μοντέλο σχεδιασμένο, αναπτυγμένο, μηχανολογικά εξελιγμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη.

Και ήδη αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται οι πρώτες δοκιμές. Το Kia EV2 φέρνει την ηλεκτρική κινητικότητα στην κατηγορία B-SUV, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά. Δύο επιλογές μπαταρίας, 42,2 kWh και 61,0 kWh, προσφέρουν εκτιμώμενη αυτονομία έως 317 και 453 km αντίστοιχα (WLTP σε αναμονή). Με ταχεία φόρτιση 400V DC, επιλογές φόρτισης AC 11 kW και 22 kW, καθώς και λειτουργίες όπως EV route planning, Plug & Charge και αμφίδρομη φόρτιση, το EV2 υποστηρίζει τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια, διευκολύνοντας παράλληλα την καθημερινή χρήση.

Το EV2 αποτελεί το συμπαγές αυτοκίνητο της Kia για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, προσφέροντας άνετο χώρο για τα πόδια, ευέλικτα πίσω καθίσματα και χώρο αποσκευών έως 403 λίτρα. Διαθέτει τριπλή οθόνη, ενημερώσεις OTA και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Με το EV2, η Kia δείχνει πώς η μηχανολογική εξέλιξη, η ανάπτυξη και η διαδικασία επικύρωσης μπορούν να ανεβάσουν τα πρότυπα ακουστικής άνεσης στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών οχημάτων.

Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, το Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) χρησιμοποίησε προηγμένες αριθμητικές προσομοιώσεις, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα έναντι του θορύβου του δρόμου σε υψηλές ταχύτητες. Οι δοκιμές NVH σε δυναμόμετρο επέτρεψαν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Έτσι οι μηχανικοί μπορούσαν να απομονώσουν συγκεκριμένες συχνότητες και να εφαρμόσουν στοχευμένες λύσεις αποτελεσματικά. Η μέθοδος αυτή εξαλείφει εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι μεταβολές του καιρού ή η διαφοροποίηση των οδοστρωμάτων.

Για τη μείωση του θορύβου κύλισης, το EV2 εξοπλίζεται με ελαστικά ακουστικής τεχνολογίας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν την τονική διείσδυση θορύβου. Τα ελαστικά συμπληρώνονται από ειδικά εξελιγμένα και απορροφητικά υλικά στα θόλους των τροχών που μειώνουν τα αντιλαμβανόμενα επίπεδα ήχου. Για τη μείωση του θορύβου από τον αέρα, τα ακουστικά κρύσταλλα θυρών και το ακουστικό παρμπρίζ περιορίζουν σημαντικά τον θόρυβο από τη ροή του αέρα σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, συμβάλλοντας σε ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον καμπίνας.