Όσκαρ μπορεί να μη μοιράστηκαν στην 25η αγωνιστική της Super League, αλλά πρωταγωνιστές ήταν αρκετοί, μία στροφή πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Το πρωτάθλημα έχει τρεις ομάδες στην κορυφή, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να προχωρούν χέρι-χέρι για τον τίτλο, στο δρόμο για τα Play Offs.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Σταμάτης Βούλγαρης, Νίκος Τζουάννης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος αναλύουν την αγωνιστική και μιλούν για τα τεκταινόμενα στη μάχη της κορυφής. Την ίδια ώρα ο Παναθηνϊκός είχε εμφανώς το μυαλό του στην Μπέτις, μιας και περιορίστηκε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Η μάχη για τις θέσεις 5-8 φαίνεται προκαθορισμένη, με τον Άρη να μη δείχνει στα καλύτερά του.

