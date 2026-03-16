Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16/3) ο 58χρονος Πολωνός, μετά την απολογία του στον ανακριτή για την ύποπτη δράση του στην περιοχή του Μαραθίου στα Χανιά.

Ο 58χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον της ανακρίτριας, όπου αρνήθηκε την κατηγορία της κατασκοπείας. Υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο κινητό του, εστάλησαν σε συγγενείς του στην Πολωνία.

Όπως δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισής του, Μαίρη Βόλτση, ο κατηγορούμενος ανέφερε, πως αγαπά ιδιαίτερα τα Χανιά και τα επισκέπτεται για διακοπές εδώ και αρκετά χρόνια. Τόνισε, ότι πρόκειται για έναν τόπο που τον ηρεμεί και όπου έχει αποκτήσει πολλούς φίλους.

Αναφερόμενος στο φωτογραφικό υλικό, σημείωσε πως «το έστελνε σε φιλικά και συγγενικά του πρόσωπα, επειδή υπήρχε ενδιαφέρον για αεροπλάνα και πλοία, πράγματα που δεν συναντούν συχνά στη χώρα του».

Η παρακολούθηση και η σύλληψη

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις Αστυνομικές Αρχές. Οι αρχές, τις τελευταίες ημέρες, τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και διαπίστωσαν ότι φωτογράφιζε στρατιωτικούς προβλήτες.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από προβλήτα της βάσης και από πολεμικά πλοία. Ο ίδιος υποστήριξε, ότι τις έστελνε στην αδερφή του στην Πολωνία.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 58χρονος χρησιμοποιούσε και δεύτερη κατοικία στην περιοχή, ενώ φαίνεται να είχε επισκεφθεί το Μαράθι και κατά τα έτη 2024 και 2025.