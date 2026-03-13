Την Δευτέρα 16/3 πάει στον ανακριτή ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στην βάση της Σούδας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα στο πλαίσιο ερευνών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του άσκησε κανονικά δίωξη για κατασκοπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος είναι υπήκοος Πολωνίας και πρώην στρατιωτικός.

Ο Πολωνός επισκεπτόταν τη Σούδα τα τελευταία τρία χρόνια, διαμένοντας σε τροχόσπιτο με θέα τον κόλπο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στάθμευε στο ίδιο σημείο, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του Creta24, και συνήθιζε να αναχωρεί από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, επιστρέφοντας κάθε επόμενο έτος.

Μαζί του βρισκόταν ο σκύλος του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου στάθμευε το όχημα.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Πολωνός εξετάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες. Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του ύποπτου έπειτα από καταγγελία πολίτη.

Το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εντοπίστηκαν στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με τη δραστηριότητά του. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην ανίχνευση ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής υλικού.

Παράλληλα, στο βαν του, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, πραγματοποιούνται εξονυχιστικές έρευνες.

Τι έδειξαν οι έρευνες σε κινητό και βαν

Οι έρευνες στο κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψαν φωτογραφίες από τον προβλήτα της βάσης, αλλά και από πολεμικά πλοία που κινούνταν στην περιοχή. Τα αρχεία αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τα προωθούσε σε αποδέκτη στην Πολωνία.

Ο ίδιος, πάντως, δίνει διαφορετική εκδοχή. Υποστηρίζει ότι έστελνε τις φωτογραφίες στην αδελφή του, εξηγώντας πως ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός και έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα πλοία.

Παρά τους ισχυρισμούς του, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν με προσοχή κάθε στοιχείο, ενώ το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών αναμένεται να ρίξει φως στο αν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση ή για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό κατασκοπείας στη Σούδα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς στις αρχές Μαρτίου είχε συλληφθεί και ένας Γεωργιανός για παρόμοια υπόθεση.