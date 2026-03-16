Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,994 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο στόχος προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ, ενώ για την ίδια περίοδο του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 2,802 δισ. ευρώ.

Εξαιρώντας ποσά που αφορούν ετεροχρονισμούς πληρωμών —126 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα, 591 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 200 εκατ. ευρώ για λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις— η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε 120 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων του προϋπολογισμού.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από εκείνο σε ταμειακούς όρους. Επιπλέον, τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Έσοδα από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Στα έσοδα του Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά που προέκυψαν από τις συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ποσό 306 εκατ. ευρώ, που αφορά ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι», συνοδευόμενο από ισόποση επιστροφή φόρου. Το ίδιο ποσό αποδόθηκε εκ νέου και καταγράφηκε στις «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις

Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,990 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 11,856 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν τα 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Εάν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 11,550 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου, λόγω κυρίως της χαμηλότερης είσπραξης φόρων στα ενεργειακά προϊόντα (ΕΦΚ, ΦΠΑ) κατά 204 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,468 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο των 835 εκατ. ευρώ.

Η οριστική κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του τελικού δελτίου.

Εκτέλεση προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

Τον Φεβρουάριο 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 5,851 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,738 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,2% σε σχέση με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων υποχώρησαν στα 672 εκατ. ευρώ, μόλις 4 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 129 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες και επενδυτικές πληρωμές

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν στα 11,088 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,122 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 12,211 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφεται αύξηση 54 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ, λόγω ετεροχρονισμού σε εξοπλιστικά προγράμματα (126 εκατ. ευρώ) και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (200 εκατ. ευρώ).

Οι πληρωμές για επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 875 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 906 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ υπολείπονται κατά 464 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σημειώνεται ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς δεσμεύουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, καθώς και για πολυετείς δεσμεύσεις.