- «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, που είναι περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα. Και έχουμε βαθύτερα σχέδια για ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά από τότε» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν
- Σχέδια του IDF για τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν
- Κάρολαιν Λέβιτ : Έχουμε εξουδετερώσει σχεδόν το σύνολο της απειλής που αποτελούσαν οι βαλλιστικοί πύραυλοί τους
- Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα εισέλθουν «σύντομα» στις παγκόσμιες αγορές
- Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς»
- Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει πιο ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο – Στόχος η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
- Το Ιράν δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός μετά τα όσα ανέφερε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (15/3) λέγοντας: «δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπόρεσε να τον δει».
- Το Ισραήλ εξαπολύει «ευρείας κλίμακας» επιθέσεις κατά του Ιράν – «Καταστρέψαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ», λένε οι IDF
- Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ
- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμεί ακόμη «επειδή οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί».
- Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» το νησί Χαργκ – τον κρίσιμο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν – αλλά ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα»
- Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχουν αναφερθεί αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.
- Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως» μετά την πτώση πυραύλου στο κτίριο το Σάββατο. Στους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν το Ομάν.
- Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς διάφορες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ
- Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι συζητά μια «σειρά επιλογών» για την εξασφάλιση της ναυτιλίας στην περιοχή
- «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών της πλοίων
Daily Mail: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην Ρωσία για νοσηλεία σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Κουβέιτ
Εντείνεται η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , καθώς δημοσιεύματα από το Κουβέιτ αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σειρά […]
Ο Νετανιάχου απάντησε στις φήμες για τον θάνατό του: «Είμαι ακόμα ζωντανός»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απάντησε με νέο βίντεο στα σενάρια που διακινήθηκαν στα social media, σύμφωνα με τα οποία είχε σκοτωθεί σε ιρανική επιδρομή. Στο βίντεο, ο Νετανιάχου εμφανίζεται σε κατάστημα καφέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Είμαι ακόμα ζωντανός», ενώ δείχνει τα δάχτυλα των χεριών του προς την κάμερα. Netanyahu says he is still alive.pic.twitter.com/nzNv5fpgB4 — […]
Ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε από drone σε στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ
Ένα ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε μετά από επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας. Η βάση φιλοξενεί ιταλικά και αμερικανικά αεροσκάφη, καθώς και μη επανδρωμένα συστήματα. Το υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς όλο το προσωπικό είχε μετακινηθεί εγκαίρως σε καταφύγιο πριν από την επίθεση. […]