Η συγκινητική ιστορία της 92χρονης Αμερικανίδας Μουριέλ Κόνικ από το Βερμόντ έγινε γνωστή όταν αποκαλύφθηκε ότι συνέχιζε να εργάζεται, παρά το προχωρημένο της ηλικίας.

Η Μουριέλ, που εργαζόταν σε κατάστημα ρούχων, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί και αναγκαζόταν να παραμένει στην εργασία της. Η περίπτωσή της προκάλεσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα «Η 92χρονη Μιούριελ Κόνικ εργαζόταν στο Burlington της Φλόριντα, όταν την πρόσεξε μια ανήσυχη περαστική. Η περαστική δεν έφυγε μέχρι να μάθει γιατί η Κόνικ εξακολουθούσε να εργάζεται σε αυτή την ηλικία. Στη συνέχεια, αποφάσισε να ξεκινήσει μια εκστρατεία στο Gofundme για να συγκεντρώσει χρήματα για εκείνη».

Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας, συγκεντρώθηκαν 120.000 δολάρια μέσω προσφορών από γείτονες και αγνώστους, οι οποίοι ανέλαβαν επίσης να ανακαινίσουν το σπίτι της χωρίς καμία χρέωση.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που όλοι με βοηθούν και που το κάνετε αυτό για μένα. Το εκτιμώ πραγματικά», δήλωσε συγκινημένη η Κόνικ.

Η 92χρονη μπορεί πλέον με υπερηφάνεια να λέει ότι είναι επίσημα συνταξιούχος. Σταμάτησε να εργάζεται πριν από μερικές εβδομάδες, εν μέρει χάρη σε μια γενναιόδωρη κοινότητα.