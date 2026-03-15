- Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ
- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμεί ακόμη «επειδή οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί».
- Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» το νησί Χαργκ – τον κρίσιμο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν – αλλά ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα»
- Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχουν αναφερθεί αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.
- Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως» μετά την πτώση πυραύλου στο κτίριο το Σάββατο. Στους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν το Ομάν.
- Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς διάφορες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ
- Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι συζητά μια «σειρά επιλογών» για την εξασφάλιση της ναυτιλίας στην περιοχή
- «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών της πλοίων
Η Γαλλία λέει «όχι» στην αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ο Τραμπ επανέρχεται, ζητώντας από χώρες όπως η Γαλλία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Βρετανία και Κίνα, που καταναλώνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, να συμβάλουν στην υπεράσπισή του, προτείνοντας κοινή δράση
Το Ισραήλ ανακοίνωσε τους θανάτους δύο ακόμη ανώτερων αξιωματούχων του Ιράν από αεροπορικές επιδρομές
Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες
Φρουροί της Επανάστασης: Ξεκίνησε το 50ο «κύμα επιχειρήσεων» εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το «50ο κύμα» επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επιχείρηση «διεξήχθη κατά των βάσεων του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα —στις περιοχές Αλ-Νταφρά και […]
Κουβέιτ: Επίθεση με πολλά drones στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το βράδυ το αεροδρόμιο της πόλης του Κουβέιτ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, καθώς το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου σε απάντηση στην αμερικανοισραηλινή επίθεση. «Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος πολυάριθμων drones απόψε το βράδυ, τα οποία χτύπησαν το σύστημα επιτήρησης ραντάρ», ανακοίνωε η […]
Axios: Γαλλικό σχέδιο για τερματισμό του πολέμου Ισραήλ–Λιβάνου – Ο Μακρόν προτείνει ο Λίβανος να αναγνωρίσει το Ισραήλ
Η γαλλική κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Λιβάνου, προτείνοντας ο Λίβανος να αναγνωρίσει το Ισραήλ για πρώτη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός από τον Νοέμβριο του 2024. […]