Η γαλλική κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Λιβάνου, προτείνοντας ο Λίβανος να αναγνωρίσει το Ισραήλ για πρώτη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός από τον Νοέμβριο του 2024. […]