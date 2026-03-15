  • Κάρολαιν Λέβιτ : Έχουμε εξουδετερώσει σχεδόν το σύνολο της απειλής που αποτελούσαν οι βαλλιστικοί πύραυλοί τους
  • Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα εισέλθουν «σύντομα» στις παγκόσμιες αγορές
  • Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς»
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει πιο ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο – Στόχος η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
  • Το Ιράν δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός μετά τα όσα ανέφερε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (15/3) λέγοντας: «δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπόρεσε να τον δει».
  • Το Ισραήλ εξαπολύει «ευρείας κλίμακας» επιθέσεις κατά του Ιράν – «Καταστρέψαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ», λένε οι IDF
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμεί ακόμη «επειδή οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί».
  • Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» το νησί Χαργκ – τον κρίσιμο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν – αλλά ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα»
  • Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχουν αναφερθεί αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.
  • Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως» μετά την πτώση πυραύλου στο κτίριο το Σάββατο. Στους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν το Ομάν.
  • Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς διάφορες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι συζητά μια «σειρά επιλογών» για την εξασφάλιση της ναυτιλίας στην περιοχή
  • «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών της πλοίων

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα