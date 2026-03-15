- Κάρολαιν Λέβιτ : Έχουμε εξουδετερώσει σχεδόν το σύνολο της απειλής που αποτελούσαν οι βαλλιστικοί πύραυλοί τους
- Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα εισέλθουν «σύντομα» στις παγκόσμιες αγορές
- Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς»
- Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει πιο ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο – Στόχος η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
- Το Ιράν δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός μετά τα όσα ανέφερε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (15/3) λέγοντας: «δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπόρεσε να τον δει».
- Το Ισραήλ εξαπολύει «ευρείας κλίμακας» επιθέσεις κατά του Ιράν – «Καταστρέψαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ», λένε οι IDF
- Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ
- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμεί ακόμη «επειδή οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί».
- Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» το νησί Χαργκ – τον κρίσιμο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν – αλλά ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα»
- Το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ έχουν αναφερθεί αναχαιτίσεις πυραύλων και drones στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.
- Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως» μετά την πτώση πυραύλου στο κτίριο το Σάββατο. Στους μη επείγοντες υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης έχει δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν το Ομάν.
- Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς διάφορες χώρες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ
- Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι συζητά μια «σειρά επιλογών» για την εξασφάλιση της ναυτιλίας στην περιοχή
- «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών της πλοίων
Αραγτσί: «Κανένας λόγος να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος διαπραγμάτευσης με ΗΠΑ, σχολιάζοντας τα λεγόμενα Τραμπ για συμφωνία, ενώ τόνισε ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν ενώ υπήρχαν διαπραγματεύσεις.
Η ΕΕ εξετάζει επέκταση της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ
Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο, εστιάζοντας στρατηγικά στα Στενά του Ορμούζ. Η ένταση στην περιοχή ωθεί τις Βρυξέλλες να εξετάσουν νέα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θαλάσσια αρτηρία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να […]
Ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν πόλεμο που ίσως δεν μπορεί να σταματήσει
Ένας πόλεμος που, σύμφωνα με τον ίδιο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «κερδισμένος», αλλά ταυτόχρονα «δεν έχει τελειώσει ακόμη». Μια «εκστρατεία» που, όπως υποστηρίζει, απαιτεί την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Οι ρητορικές αντιφάσεις του Τραμπ μπορεί να ταιριάζουν με το γνώριμο ύφος του, όμως συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης.» Η «νίκη» […]
Ιράν: «Έχουμε αποδείξεις» ότι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον μας
Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δηλώνει πως διαθέτουν αποδείξεις, όπως δορυφορικές εικόνες και στοιχεία παρακολούθησης, ότι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις κατά του Ιράν, μέσω πυραύλων από τα ΗΑΕ.
Guardian: Πώς τα κράτη του Κόλπου βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός πολέμου τον οποίο δεν ήθελαν και δεν ξεκίνησαν
Μέση Ανατολή φλέγεται και τα κράτη του Κόλπου βρέθηκαν αιφνιδίως στο επίκεντρο πυραυλικών επιθέσεων, drones και πληγμάτων σε κρίσιμες υποδομές, χωρίς να έχουν επιδιώξει εμπλοκή στη σύγκρουση που μαίνεται στο Ιράν, σύμφωνα ανάλυση του Guardian. Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, τις εβδομάδες πριν από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή η οποία ξεκίνησε μετά τη δολοφονία […]