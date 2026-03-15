Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε ότι η χώρα του στοχοποιεί αμάχους ή κατοικημένες περιοχές στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη δημιουργία επιτροπής με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες του Ιράν για τέτοιου είδους επιθέσεις.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στις περιοχές τους, όπου έχουν πληγεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και έχουν σημειωθεί καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες ζώνες.

Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram, ο Αμπάς Αραγτσί επικαλέστηκε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Al-Araby al-Jadeed, στην οποία ανέφερε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε επικοινωνία με διάφορες πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου.

Όπως σημείωσε, το Ιράν θα καλωσόριζε κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να διασφαλίσει τον συνολικό τερματισμό του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.