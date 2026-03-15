Η Ουκρανία ζητά χρηματοδότηση και τεχνολογική υποστήριξη ως αντάλλαγμα για τη συνδρομή της σε χώρες της Μέσης Ανατολής που επιδιώκουν να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στα ιρανικά drones-καμικάζι. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποστολή ουκρανικών ειδικών σε τέσσερα κράτη της περιοχής.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ότι κάθε αποστολή στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνει δεκάδες ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να επιδείξουν τρόπους ενίσχυσης της αεράμυνας έναντι των ιρανικών επιθετικών drones.