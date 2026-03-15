Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα έχει σειρά επαφών στο Λονδίνο. Στις 17 Μαρτίου θα συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του, John Healey, για διμερείς συνομιλίες, ενώ αύριο αναμένεται να έχει συνάντηση με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας. Παράλληλα, προβλέπεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.