Συλλήψεις για επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν πέντε εμπλεκόμενοι, οπαδοί δύο αθηναϊκών ομάδων.

Συνελήφθησαν τέσσερις οπαδοί της ίδιας ομάδας, καθώς και συγγενικό πρόσωπο ενός εξ αυτών, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πανό οπαδικού περιεχομένου, πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας, ρουχισμός με διακριτικά, σπρέι, τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης, γεμιστήρες, φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης επίθεσης που είχε λάβει χώρα στις 17 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο. Τότε, περίπου δέκα οπαδοί ομάδας της Αθήνας συνεπλάκησαν με ισάριθμους οπαδούς άλλης ομάδας, οι οποίοι επιτέθηκαν με αιχμηρά και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντας έναν από τους πρώτους στο χέρι.

Η έρευνα της αστυνομίας

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία της δικογραφίας, ταυτοποίησε τέσσερις οπαδούς της δεύτερης ομάδας, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν. Δύο από αυτά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο τραυματίας οπαδός, του οποίου τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν. Παράλληλα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά το περιστατικό, όπως και ο λόγος παρουσίας του στο σημείο. Διαπιστώθηκε ότι μεταφέρθηκε από άλλο άτομο σε ιδιωτικό πολυϊατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του ατόμου που τον μετέφερε σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς κατά την αρχική του εξέταση απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες στις οικίες των τεσσάρων οπαδών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός με διακριτικά ομάδας, κουκούλες τύπου full-face, μάσκα, πανό, αυτοκόλλητα, σιδηρογροθιά, σπρέι, τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, στην κατοικία ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν δύο γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια, επτά φυσίγγια αδράνειας, δύο αβολίδωτα φυσίγγια και το ποσό των 302.190 ευρώ, το οποίο ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο που επίσης συνελήφθη.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.