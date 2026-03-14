Ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο πνευματικό αποτύπωμα στη σύγχρονη σκέψη.

Την είδηση του θανάτου του φιλόσοφου Γιούργκεν Χάμπερμας γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Bluesky. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε την απώλεια, προκαλώντας συγκίνηση στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

#BREAKING German philosopher and sociologist Jürgen Habermas has died at the age of 96, his publisher says pic.twitter.com/1g2LTj4hLU — dpa news agency (@dpa_intl) March 14, 2026

Ως καθηγητής πανεπιστημίου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης φιλοσοφίας, επηρεάζοντας βαθιά τη φιλοσοφική και κοινωνική σκέψη για πολλές δεκαετίες. Το έργο του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη θεωρητική παράδοση του 20ού αιώνα.

Αναγνωρίστηκε ως ο πιο εξέχων εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της «Κριτικής Θεωρίας», γνωστής διεθνώς ως «Σχολή της Φρανκφούρτης». Μέσα από τη διδασκαλία και τα γραπτά του, συνέβαλε καθοριστικά στη συνέχιση και την ανανέωση αυτής της πνευματικής παράδοσης.

Επισημέναται ότι, το σημαντικότερο έργο του θεωρείται η «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης», που εκδόθηκε το 1981 και αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφικής ανάλυσης της επικοινωνίας.