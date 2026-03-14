Ουκρανικά drones εξαπέλυσαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διυλιστήριο πετρελαίου και λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, προκαλώντας τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι αρχές του Κρασνοντάρ ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου. Το λιμάνι αυτό, από όπου μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, βρίσκεται στα Στενά του Κερτς, απέναντι από την Κριμαία.

Από την επίθεση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, καθώς καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης και ένα συγκρότημα προβλήτας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση των αρχών.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, οι τοπικές αρχές γνωστοποίησαν ότι πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι ύστερα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις εγκαταστάσεις του.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε συνολικά 87 ουκρανικά drones, εκ των οποίων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.