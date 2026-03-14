Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), όπως λιμάνια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θεωρούνται πλέον νόμιμοι στόχοι. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από επίθεση αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ιρανικών νησιών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης κάλεσαν τους κατοίκους των ΗΑΕ να απομακρυνθούν από περιοχές όπου βρίσκονται λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.