Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο προκάλεσαν αρχικά πυρκαγιές σε δύο περιοχές κοντά στο Τελ Αβίβ. Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας ανέφερε ότι «συντρίμμια από αναχαίτιση» ευθύνονταν για μία από τις εστίες φωτιάς.

Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωση, πολλοί ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πυρκαγιές αυτές – καθώς και άλλες στην κεντρική περιοχή του Ισραήλ – προκλήθηκαν από ιρανικά πυρομαχικά διασποράς.

«Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού της τελευταίας ώρας, ένα πυρομαχικό διασποράς εξερράγη σε διάφορα σημεία της πόλης», ανέφερε ο δήμαρχος του Ρισόν ΛεΤσιόν, Raz Kinstlich, μία από τις πληγείσες περιοχές.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, πρόσθεσε ο δήμαρχος, καλώντας τους κατοίκους να μην πλησιάζουν ή αγγίζουν τυχόν θραύσματα που μπορεί να βρουν στο έδαφος. «Τα θραύσματα αυτά μπορεί να είναι μη εκραγέντα πυρομαχικά διασποράς και να αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή σας», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Gili Elhadad δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ανταποκρίνονται σε «πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης» από πύραυλο διασποράς. «Είχαμε αρκετές τοποθεσίες – συνολικά επτά – όπου σημειώθηκαν εκρήξεις από τα πυρομαχικά διασποράς», είπε.

Ο Elhadad ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα, ενώ μονάδα εξουδετέρωσης βομβών εργάζεται σε σημείο για την απενεργοποίηση μη εκραγέντων πυρομαχικών.

Τα πυρομαχικά διασποράς διαθέτουν πολεμικές κεφαλές που εκρήγνυνται και διασκορπίζουν μικρότερες βόμβες σε μεγάλη έκταση. Ενώ οι βαλλιστικοί πύραυλοι συνήθως αναχαιτίζονται επιτυχώς από τα συστήματα μακράς εμβέλειας του Ισραήλ, τα διασκορπισμένα θραύσματα των πυρομαχικών διασποράς αποτελούν πιο σύνθετη πρόκληση για την αεράμυνα της χώρας.