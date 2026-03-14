Μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο φέρεται να προετοιμάζει ο στρατός του Ισραήλ, με στόχο την εξουδετέρωση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, που συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ισραηλινά εδάφη από την έναρξη του πολέμου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Axios ότι η επικείμενη επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί νότια του ποταμού Λιτάνι, περιοχή που θεωρείται «έδρα» της Χεζμπολάχ.

Η επιχείρηση αναμένεται να έχει μεγάλη κλίμακα και να εστιάσει στην εξουδετέρωση στρατιωτικών υποδομών της οργάνωσης.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα του ποταμού Λιτάνι, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media. Σύμφωνα με την ανάρτησή τους, στην περιοχή εντοπίστηκαν εκτοξευτήρες πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το Ισραήλ έχει ήδη αποστείλει στρατεύματα τα οποία έχουν περάσει τα σύνορα, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων. Στόχος είναι, όπως σημειώνεται, να «αποκεφαλιστεί» η Χεζμπολάχ και να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές και αποθέματα όπλων.

Η επικείμενη επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στον Λίβανο μετά τον πόλεμο του 2006. «Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», ανέφερε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ίδιο μέσο, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του στρατού.

Η σχεδίαση της επιχείρησης ξεκίνησε μετά την πρόσφατη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τη χώρα, σε συντονισμό με ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).