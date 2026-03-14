Ο κιθαρίστας των Motοrhead, Φιλ Κάμπελ, απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το Σάββατο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κάμπελ έφυγε από τη ζωή ύστερα από «μια μακρά και γενναία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση».

Η οικογένειά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, Φίλιπ Άντονι Κάμπελ, που έφυγε ήρεμα το βράδυ της περασμένης νύχτας, έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη στην εντατική, μετά από μια σύνθετη μεγάλη επέμβαση».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται: «Ο Φιλ ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, υπέροχος πατέρας και περήφανος, στοργικός παππούς, γνωστός με αγάπη ως “Bampi”. Ήταν βαθιά αγαπητός από όλους όσοι τον γνώριζαν και θα μας λείψει απεριόριστα. Η κληρονομιά του, η μουσική του και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με τόσους ανθρώπους θα ζουν για πάντα».

Η οικογένεια του μουσικού ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της «σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».