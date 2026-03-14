Συγκέντρωση με τρακτέρ, στον δρόμο που οδηγεί στο ξενοδοχείο της Λάρισας, όπου διεξάγεται το 3ο Προσυνέδριο της ΝΔ, πραγματοποίησαν αγρότες.

Αγρότες από τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους, ζητώντας να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό για να του εκθέσουν τα αιτήματά τους. Η πορεία τους, ωστόσο, ανακόπηκε από αστυνομικό μπλόκο με κλούβες, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγκεντρωμένων.

Οι αγρότες διεμήνυσαν πως, αν δεν απομακρύνονταν οι κλούβες, θα προχωρούσαν σε κλείσιμο του δρόμου, με την κατάσταση να δείχνει προς στιγμήν οριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίεςπου μεταδίδει το Orange Press, η ένταση εκτονώθηκε καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε να συναντήσει αντιπροσωπεία των αγροτών εντός του ξενοδοχείου και να ακούσει τα προβλήματά τους, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης.