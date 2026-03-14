Ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα των λαϊκών αγορών προκαλούν έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, καθώς τα κηπευτικά έχουν εκτοξεύσει τις τιμές τους σε επίπεδα που θυμίζουν… κρεοπωλείο. Οι πολίτες διαπιστώνουν καθημερινά ότι το καλάθι της νοικοκυράς γίνεται ολοένα και πιο ακριβό.

Το «ράλι» των τιμών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους πάγκους. Σήμερα, στις λαϊκές αγορές, τα φασολάκια πωλούνται προς 6,50 ευρώ το κιλό, τα ντοματίνια από 4,50 έως 6,90 ευρώ το κιλό, ενώ οι φράουλες φθάνουν τα 5 ευρώ το κιλό.

Οι παραγωγοί και οι πωλητές επιχειρούν να εξηγήσουν τις αυξήσεις, αποδίδοντάς τες κυρίως στις καιρικές συνθήκες. Όπως λένε, «έκανε ζέστη. Το μπρόκολο και το κουνουπίδι είναι χειμωνιάτικο προϊόν», γεγονός που επηρέασε την παραγωγή και την προσφορά.

Απότομη αύξηση μετά τον Φεβρουάριο

Από τα τέλη Φεβρουαρίου και πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές στα φρούτα και τα κηπευτικά έχουν -σε πολλές περιπτώσεις- υπερδιπλασιαστεί. Ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν το μέγεθος της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές.

Το κουνουπίδι από 1 ευρώ το κιλό στις 26 Φεβρουαρίου 2026 έφτασε τα 2,50 ευρώ στις 10 Μαρτίου.

Το μπρόκολο από 1,30 ευρώ ανέβηκε επίσης στα 2,50 ευρώ.

Οι πιπεριές από 2,20 – 2,70 ευρώ αγγίζουν πλέον τα 3,50 – 4,50 ευρώ το κιλό.

Τα μήλα που κόστιζαν 1,20 – 1,50 ευρώ πωλούνται τώρα 2,50 – 3,50 ευρώ το κιλό.

Έλεγχοι για την αποτροπή αισχροκέρδειας

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι αρμόδιες αρχές ετοιμάζονται να ξεκινήσουν άμεσα αυστηρούς ελέγχους τόσο στο λιανικό εμπόριο καυσίμων όσο και στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Στόχος είναι η αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και η προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.