Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη σε αίθουσα διδασκαλίας του Σώματος Εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών των ΗΠΑ (ROTC) στο Πανεπιστήμιο Old Dominion, στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Ένας στρατιωτικός εκπαιδευτής σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, προτού ο δράστης πέσει νεκρός.

Το FBI ανακοίνωσε ότι πρόκειται «για τρομοκρατική ενέργεια». Ο νεκρός ταυτοποιήθηκε ως ο αντισυνταγματάρχης Μπράντον Σαχ.

«Ο αντισυνταγματάρχης Μπράντον Σαχ σκοτώθηκε σήμερα σε αίθουσα του πανεπιστημίου Old Dominion όπου δίδασκε. Αφοσιωμένος εκπαιδευτής του ROTC, ο αντισυνταγματάρχης Σαχ όχι μόνο αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας μας, αλλά επίσης δίδαξε και ενέπνευσε και άλλους να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο», δήλωσε η κυβερνήτρια της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο του FBI Ντόμινικ Έβανς, τον δράστη σκότωσαν φοιτητές του ROTC. «Υπήρχαν φοιτητές σε αυτή την αίθουσα οι οποίοι τον έθεσαν υπό έλεγχο και τον σκότωσαν. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, αλλά κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή (…) Δεν δέχθηκε πυροβολισμό», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε ο ένοπλος.

Ο δράστης φώναξε «Αλάχου Άκμπαρ» πριν ανοίξει πυρ. Η Έβανς εξήγησε ότι επιδίωκε να μιμηθεί την επίθεση του 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας, όταν ο Νιντάλ Χάσαν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να αποτρέψει τη συμμετοχή των στρατιωτών στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, που θεωρούσε «παράνομους».

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο δράστης δεν έκανε καμία αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν πριν από την επίθεση. Το FBI ανέφερε πως δεν είναι ακόμη σαφές αν στόχος του ήταν οι φοιτητές του ROTC.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον ένοπλο ως τον 36χρονο Μοχάμεντ Μπάιλορ Τζάλοχ, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς της Βιρτζίνια. Ο Τζάλοχ είχε δηλώσει ένοχος το 2016 για απόπειρα υποστήριξης του Ισλαμικού Κράτους, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών και αποφυλακίστηκε το 2024.

Αρχικά το Πανεπιστήμιο Old Dominion είχε αναφέρει δύο τραυματίες, ωστόσο ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ αναθεώρησε τον απολογισμό, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει «ένας νεκρός και δύο τραυματίες».

«Ο δράστης σκοτώθηκε χάρη σε μια ομάδα γενναίων φοιτητών που παρενέβησαν και τον ακινητοποίησαν. Οι ενέργειές τους, σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των αρχών, αναμφισβήτητα έσωσαν ζωές», υπογράμμισε ο Πατέλ, τονίζοντας ότι το FBI αντιμετωπίζει την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».