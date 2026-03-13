Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να βοηθάει το Ιράν «λίγο». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθάει λίγο». Πρόσθεσε επίσης: «Και πιθανώς πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».

Η τοποθέτηση αυτή του Τραμπ έρχεται μετά από δημοσιεύματα που επικαλούνται αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Ρωσία του Πούτιν φέρεται να έχει παράσχει στο Ιράν δεδομένα που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην περιοχή.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι σκοπεύει να «χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν» την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, επανέλαβε πως, εφόσον χρειαστεί, το αμερικανικό ναυτικό θα αναλάβει τη συνοδεία των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι έχει πληγεί, αλλά νομίζω ότι είναι πιθανότατα ζωντανός με κάποιον τρόπο», σημειώνοντας ότι ο Ιρανός ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Όπως επεσήμανε, τις επόμενες ημέρες οι αμερικανικές δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη προκαλέσει τόσο σοβαρές ζημιές ώστε «θα χρειαστούν χρόνια για να μπορέσουν να ανακάμψουν».