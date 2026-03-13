Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη (12/3), κατά τη διάρκεια συνέντευξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Βίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο Πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως».

Ο Μπέσεντ αφαίρεσε το μικρόφωνό του και ζήτησε συγγνώμη πριν αποχωρήσει. Η ώρα ήταν 10:22 π.μ. όταν συνέβη το περιστατικό. Ο δημοσιογράφος αναγκάστηκε να περιμένει σχεδόν δύο ώρες προτού ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών επιστρέψει στη συνέντευξη.

Μόλις επέστρεψε, ο Μπέσεντ φαινόταν ελαφρώς ταραγμένος. Όταν ο δημοσιογράφος του Sky News τον ρώτησε για την κατάσταση του Τραμπ και αν ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν στρεσαρισμένος, ο Μπέσεντ απάντησε: «Ο Πρόεδρος είναι σε εξαιρετική διάθεση. Η αποστολή στο Ιράν προχωρά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν».

Ο υπουργός Οικονομικών συνέχισε να επαινεί τον Τραμπ και τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ μίλησε για το παιδί του, το οποίο, όπως είπε, σκέφτεται να υπηρετήσει στο στρατό. «Θα εμπιστευόμουν τη ζωή του παιδιού μου στα χέρια τους».

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent was abruptly pulled from a live interview after being told “the President wants you right away.” After returning, his voice was noticeably shaken. pic.twitter.com/jx5CamFi03 — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026