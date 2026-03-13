Μία τρομοκρατική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Ashab Al Yamim ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη μέσα σε μία εβδομάδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας αλλά και ερωτήματα για το εάν υπάρχουν πιθανές διασυνδέσεις με φιλοϊρανικά δίκτυα.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου. Ακολούθησε εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

A group calling itself “The Islamic Movement of the Companions of the Right” appears to claim responsibility for a bombing on a synagogue in Liege, Belgium on Monday. — My initial impression is that the logo is a near carbon copy of terrorist groups associated with the… pic.twitter.com/oowi7J3uIK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 11, 2026

Η ομάδα δεν υπήρχε πριν από αυτή την εβδομάδα και δεν διαθέτει δικά της κανάλια στο Telegram ή στα social media. Συνήθως, τέτοιες οργανώσεις δημιουργούν διαδικτυακή παρουσία αμέσως μετά την εμφάνισή τους.

Παρόλα αυτά, βίντεο από τις επιθέσεις κυκλοφόρησαν γρήγορα σε κανάλια Telegram που συνδέονται με τον λεγόμενο «σιιτικό άξονα», όπως δίκτυα που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ ή τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι η Ashab Al Yamim μπορεί να συνδέεται με οργανώσεις της Τεχεράνης.

Το όνομα και το σύμβολο της οργάνωσης

Η ονομασία Ashab Al Yamim μεταφράζεται ως «Σύντροφοι του Δικαίου» ή «Άνθρωποι του Δικαίου», σύμφωνα με την Jerusalem Post. Ο Ohad Merlin, ερευνητής στο περιφερειακό πρόγραμμα του MIND Israel, εξήγησε στην εφημερίδα ότι το Κοράνι χρησιμοποιεί συχνά αυτούς τους όρους.

The Islamic Movement of the Companions of the Right, has claimed an attack against a statement in the city of Rotterdam on Friday morning. This is the third attack claimed by the group against Jewish institutions or sites in Europe this week. — There are reports of an arson… pic.twitter.com/EW8ut9RUoK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 13, 2026

Το λογότυπο της οργάνωσης απεικονίζει ένα υψωμένο χέρι που κρατά τουφέκι στραμμένο προς τα δεξιά, με φόντο την υδρόγειο. Το σύμβολο θυμίζει έντονα τα εμβλήματα πολλών φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η Kataib Hezbollah στο Ιράκ και οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, που επίσης χρησιμοποιούν εικόνες όπλων και υψωμένων χεριών πάνω σε παγκόσμιο χάρτη.

Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά: στο λογότυπο της Ashab Al Yamim εμφανίζεται συγκεκριμένο μοντέλο όπλου, το τουφέκι Dragunov, σοβιετικής κατασκευής ημιαυτόματο ελεύθερου σκοπευτή. Το όπλο αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ορισμένες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, αλλά σπάνιο στην Ευρώπη. Οι περισσότερες οργανώσεις του «άξονα αντίστασης» χρησιμοποιούν πιο αφηρημένες εκδοχές του τουφεκίου AK-47.

Η επίθεση στη Λιέγη

Μετά την επίθεση στη Λιέγη, η οργάνωση δημοσίευσε ανακοίνωση με αποσπάσματα από το Κοράνι και κάλεσμα για τζιχάντ. Η χρήση θρησκευτικών αναφορών είναι συνηθισμένη στις ανακοινώσεις ισλαμιστικών οργανώσεων, ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη ανακοίνωση παρουσιάζει ορισμένες ασυνήθιστες λεπτομέρειες.

Το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής

Οι υποψίες για πιθανή εμπλοκή του Ιράν δεν θεωρούνται αβάσιμες, καθώς η Τεχεράνη έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει οργανώσεις-βιτρίνα για επιθέσεις εναντίον στόχων στο εξωτερικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βομβιστική επίθεση στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA στο Μπουένος Άιρες το 1994, από την οποία σκοτώθηκαν 85 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Δικαστήριο της Αργεντινής αποφάνθηκε το 2024 ότι η επίθεση οργανώθηκε από το Ιράν και εκτελέστηκε από τη Χεζμπολάχ.

Τέλος, σύμφωνα με ειδικούς, τέτοιες οργανώσεις-βιτρίνες εμφανίζονται ξαφνικά και εξαφανίζονται μετά την πραγματοποίηση μιας επίθεσης. Ένα ακόμη παράξενο στοιχείο είναι ότι τα βίντεο των επιθέσεων, αν και συνοδεύονται από απειλητική μουσική και αισθητική προπαγάνδας, είναι λιγότερο βίαια σε σχέση με εκείνα που δημοσιεύουν οι οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ ή η Χαμάς.