Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα, όπως γνωστοποίησε η ίδια πηγή. Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών (AFAD), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον νομό Νικσάρ της επαρχίας Τόκατ. Η Υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 6,37 χιλιομέτρων.

Οι κάτοικοι ένιωσαν έντονα τη δόνηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την αποτίμηση των επιπτώσεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Mustafa Çiftçi δήλωσε ότι «δεν έχει εντοπιστεί καμία αρνητική εξέλιξη» και πως οι ομάδες πεδίου συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης. Οι επιχειρήσεις ελέγχου και καταγραφής ζημιών βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.