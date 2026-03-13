Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων (BCA), μονάδας του πεζικού που έχει έδρα τη Βαρς (Ιζέρ), που σκοτώθηκε σε επίθεση στην περιοχή Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, «επλήγη από drone Shahed», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του 7ου BCA.

Ο υπαξιωματικός, ηλικίας 42 ετών, «σκοτώθηκε αφού επλήγη από drone Shahed στη θέση στην οποία βρισκόταν», διευκρίνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο συνταγματάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ ντε λα Σενέ. Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) Shahed είναι όπλο ιρανικής κατασκευής.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation. Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

«Βοηθούσε στην εκπαίδευση των Κούρδων» στο πλαίσιο «αντιτρομοκρατικής αποστολής μάχης κατά του Νταές», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, διευκρίνισε ο συνταγματάρχης.

Ο Φριόν, «οι αλπικοί τυφεκιοφόροι είναι πραγματικά το καλύτερο που βγάζει ο στρατός ξηράς, παράγουν καλύτερα από άποψη στρατιωτών. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός στρατιώτης. Είναι κάποιος που ήταν πάρα πολύ ικανός», με «πολλή εμπειρία» και «δεκάδες επιχειρήσεις στο ενεργητικό του», πρόσθεσε.

Ο υπαξιωματικός είναι ο πρώτος Γάλλος στρατιώτης που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε από τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και επεκτάθηκε σε χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, επτά στρατιώτες «τραυματίστηκαν σε «επίθεση με drone» την Πέμπτη το βράδυ και ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν «παρά το ότι παραλήφθηκε γρήγορα από τις ιατρικές ομάδες που ήταν παρούσες, υπέκυψε στα τραύματά του». Είχε αναπτυχθεί στο Ιράκ από τα τέλη Ιανουαρίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι: οι έξι τραυματίες «εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ο επαναπατρισμός τους στη Γαλλία ετοιμάζεται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Αρμπίλ, το πλήγμα που τραυμάτισε αυτούς τους στρατιώτες περιελάμβανε δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και έλαβε χώρα σε μία βάση στη Μάλα Κάρα, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αρμπίλ.

Χωρίς να αναλαμβάνει απευθείας την ευθύνη για την επίθεση, μια ένοπλη οργάνωση που πρόσκειται στο Ιράν, η Άσχαμπ αλ Καφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι βάζει πλέον στο στόχαστρο «όλα τα γαλλικά συμφέροντα» στην περιοχή, απόφαση η οποία ελήφθη, εξηγεί, σε αντίδραση για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκωλ και άλλων στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας στην περιοχή του Κόλπου.