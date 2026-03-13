Πλέον τίποτα δεν είναι απίθανο, όλα μπορούν να γίνουν. Οι νίκες των Παναθηναϊκού (1-0 την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για το Europa League) και της ΑΕΚ (4-0 εκτός έδρας την Τσέλιε για το Conference League) δίνουν δικαίωμα στην ελπίδα για την 10η θέση. Οι πιθανότητες είναι αρκετές!

Με τις δυο νίκες των ελληνικών ομάδων (= 800 πόντοι) η Ελλάδα έφτασε στους 47.912 και πλησίασε την 10η Τσεχία, η οποία πήρε βαθμούς μόνο από την ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς κόντρα στη Μάιντς για το Conference League και έφτασε τους 48.525. Πλέον, η διαφορά Τσεχίας-Ελλάδας είναι 613 πόντοι και αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς, άρα πρόκειται για διαφορά που καλύπτεται, αν αναλογιστούμε ότι η ΑΕΚ προκρίθηκε, ενώ το πάνω χέρι έχει και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5) Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5) Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5) Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4) Δανία 42.006 (+12.150 – 1/4) Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5) Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11η-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –