Κοντά στο χωριό Κοστέστι, στη Ρουμανία, συναντάται ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο: οι λεγόμενοι trovants, βράχοι που φαίνεται να μεγαλώνουν και να «αναπαράγονται» σαν να ήταν ζωντανοί οργανισμοί. Οι παράξενοι αυτοί σχηματισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μικρότερους «απογόνους», οι οποίοι αποκολλώνται και συνεχίζουν να αναπτύσσονται ανεξάρτητα.

Οι trovants συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στη Ρουμανία και προστατεύονται από το Μουσείο Φυσικού Αποθέματος Trovants. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Geology In, σχηματίζονται κάτω από σπάνιες γεωλογικές και ορυκτολογικές συνθήκες που υπάρχουν κυρίως στην κεντρική Ρουμανία, αλλά και σε περιορισμένες περιοχές της Ρωσίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελούνται από έναν σκληρό πυρήνα πέτρας, ο οποίος περιβάλλεται από κέλυφος ψαμμίτη.

Οι βράχοι αυτοί αυξάνονται κατά περίπου 5 εκατοστά κάθε 1.000 χρόνια, καθώς προσθέτουν υλικό στο κέλυφός τους. Ο ψαμμίτης τους είναι τόσο πορώδης ώστε απορροφά μεταλλικά στοιχεία, όπως το ανθρακικό ασβέστιο, από το νερό της βροχής. Το κέλυφος λειτουργεί σαν φυσικός «αναμικτήρας τσιμέντου», συνδυάζοντας τα ορυκτά με το νερό και δημιουργώντας νέα στρώματα που αυξάνουν τη διάμετρό του.

Αυτή η διαδικασία δίνει στους trovants το χαρακτηριστικό λείο και φουσκωμένο σχήμα τους. Όταν το νερό χτυπά επανειλημμένα μια πλευρά του βράχου, μπορεί να σχηματιστούν εξογκώματα, τα οποία με την πάροδο χιλιάδων ετών εξελίσσονται σε νέους μικρούς trovants. Όταν το βάρος τους γίνει αρκετό, αποκολλώνται από τον «μητρικό» βράχο, δίνοντας την εντύπωση ότι πολλαπλασιάζονται.

Οι trovants ποικίλλουν σε μέγεθος, από λίγες ίντσες έως αρκετά μέτρα. Όπως αναφέρει το BBC Science Focus, οι γεωλόγοι θεωρούν ότι δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερα από 5 εκατομμύρια χρόνια, πιθανόν λόγω σεισμικών δονήσεων που συμπίεσαν ιζήματα μιας αρχαίας υδάτινης περιοχής σε σφαιρικούς σχηματισμούς. Η θεωρία αυτή ενισχύεται από την παρουσία απολιθωμάτων δίθυρων και γαστερόποδων που έχουν εντοπιστεί μέσα σε ορισμένους trovants.

Η μυστηριώδης φύση τους έχει εμπνεύσει και τη ρουμανική λαϊκή παράδοση. Σύμφωνα με την τοπική μυθολογία, οι βράχοι θεωρούνται άλλοτε τεράστια αυγά δεινοσαύρων, άλλοτε απολιθωμένα φυτά ή ακόμη και έργο εξωγήινων — ιστορίες που, αν και φανταστικές, μαρτυρούν τη γοητεία που ασκεί το φαινόμενο στους ανθρώπους.