Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τοποθετούνται με ανακοινώσεις τους κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Χάρης Δούκας σχολιάζει πως οι διαγραφές, όπως αυτή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, δεν βοηθούν το ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τη λύπη του για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανέφερε πως η διαφωνία πρέπει να συζητείται συλλογικά εντός του ΠΑΣΟΚ και όχι να ποινικοποιείται δημόσια.

Χάρης Δούκας: Με τις διαγραφές δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε δημόσια εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη απόφαση και τονίζοντας την ανάγκη ενότητας ενόψει των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Ο Χάρης Δούκας σημειώνει πως «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ». Υπογραμμίζει ότι, ενώ το κόμμα επιλέγει ως αναγκαία τη διεύρυνση και την υπέρβαση παλαιών πληγών, διαγράφεται ένα στέλεχος που έχει στηρίξει σημαντικά την παράταξη, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε φάση προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία με αυτές.

Καταλήγοντας, τονίζει πως η πορεία προς τις καθοριστικές βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να βασιστεί σε αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου, αλλά απαιτεί ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικό διάλογο. Μόνο έτσι, όπως αναφέρει, μπορεί να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία, με στόχο την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Παύλος Γερουλάνος: «Λυπάμαι πολύ, νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τη λύπη του για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε την ανάγκη για ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, επισημαίνοντας ότι στόχος του κόμματος είναι να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στους πολίτες και να πετύχει τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Μανώλης Χριστοδουλάκης: «Δεν πρέπει να ποινικοποιείται η διαφορετική άποψη»

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τοποθετήθηκε υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας και εσωκομματικού διαλόγου. Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι επιλέγει να εκφράζει τις διαφωνίες του εντός των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

«Σε ό,τι αφορά εμένα, έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα “φυλάω” για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλάκης επεσήμανε ότι δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που έχει εκφράσει δημόσια προβληματισμό ή κριτική, αλλά και άλλα στελέχη του κόμματος. «Πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται», σημείωσε.

Τόνισε ακόμη ότι η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν μπορούν να οικοδομηθούν μέσα από διαδικασίες διαγραφών. «Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, υπογράμμισε ότι πάντοτε ακολουθούσε τη γραμμή του κόμματος στις κρίσιμες ψηφοφορίες. «Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον», είπε.

Καταλήγοντας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης χαρακτήρισε την παράδοση της έδρας από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ως πράξη πολιτικής συνέπειας και σεβασμού προς την παράταξη. «Το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης», σημείωσε.

Θόδωρος Μαργαρίτης: Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης

Σε ανάρτησή του ο Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει ότι «στην μακρά κομματική μου εμπειρία ένα πράγμα έχω κατανοήσει. Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης. Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στην διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος. Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι γνωστό ότι δεν είχα ίδιες απόψεις.

Πρόσφατα η στήριξη μου στον Σάντσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη. Πολύ περισσότερο όταν με τον Οδυσσέα βρέθηκα στην Δημοκρατική Συμπαράταξη της Φ.Γεννηματά. Δύσκολα χρόνια! Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει…».

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ.

Στο sms που εστάλη από τον ίδιος προς την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του κόμματος αναφέρει: “Κύριε Πρόεδρε, μετά την χθεσινή αποφαση σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Bουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας“.

Παραδίδοντας την έδρα του, αντικαθίσταται από τον δεύτερο σε σταυρούς στην Αρκαδία, Βαγγέλη Γιαννακούρα.

Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία -και όχι γιατί κανείς δεν ήξερε πως ο βουλευτής Αρκαδίας και ως χθες αντιπρόεδρος της Βουλής δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ από τη Μυρτώ Λιαλιούτη, αναφέρεται ότι η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Νικήτα Κακλαμάνη ήρθε μιάμιση μέρα μετά την συνέντευξη του βουλευτή Αρκαδίας που άναψε φωτιές, καθώς στην Χαριλάου Τρικούπη ερμήνευσαν την φράση «oι προηγούμενες εκλογές έφτιαξαν μία νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί πρέπει να επαναξιολογήσουν μαζί με τον πρόεδρο την κατάσταση για να μπορέσουμε να δούμε τι φταίει που είμαστε 15 μονάδες μακριά» ως προτροπή ο πρόεδρος του κόμματος να μπει υπό επιτροπεία.

Τα νεύρα, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει αρκετές μέρες νωρίτερα, όταν η τοποθέτηση Κωνσταντινόπουλου για τον Πέδρο Σάντσεθ και τις εξοπλιστικές σχέσεις Ισπανίας-Τουρκίας θεωρήθηκε πως υπερέβη τα εσκαμμένα, «θόλωνε το μήνυμα» του κόμματος και «πρόσφερε υπηρεσίες στην κυβέρνηση». Η απόφαση για την διαγραφή, σε κάθε περίπτωση, φέρεται πως «κλείδωσε» την Τετάρτη το βράδυ (11/03), μετά την συνέντευξη που προκάλεσε τον θυμό της ηγεσίας, όμως επελέγη να ανακοινωθεί μετά την συζήτηση στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές και μετά την συζήτηση στην Βουλή για τις ενεργειακές συμφωνίες, στην οποία θα έκανε παρέμβαση ο Ανδρουλάκης.

Από την μεριά της, η Χαριλάου Τρικούπη απέδωσε στον Κωνσταντινόπουλο πρόθεση να δημιουργήσει «τεχνητό εσωκομματικό πρόβλημα», καθώς «δεν βρήκε μια λέξη να πει» για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά «συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα». Παράλληλα, επιτελικά στελέχη σημείωναν πως «ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας. Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Σε αυτή την φράση στάθηκαν έμπειρα στελέχη ήδη από τα πρώτα λεπτά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, για να σχολιάσουν πως η πλευρά Ανδρουλάκη θέλησε να κάνει επίδειξη ισχύος λίγες μέρες πριν από τις εκλογές των συνέδρων και λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ -κάποιοι επεσήμαιναν πως ο Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα πλήρους ελέγχου του κόμματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Μια ομάδα στελεχών κοντά στον πρόεδρο δεν έκρυβε την ικανοποίησή της με ό,τι συνέβη («σήμερα είναι μέρα χαράς», είπε επιτελικό στέλεχος σε συνομιλητή του χθες το βράδυ), όμως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανησυχούσαν τι μπορεί αυτή η επιλογή να πυροδοτήσει ενόψει συνεδρίου ή αναρωτιούνταν για το μήνυμα που στέλνει η ηγεσία, την στιγμή της διεύρυνσης να διαγράφει τον πιο παλιό βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο λόγος της διαγραφής συζητήθηκε εξίσου, καθώς άλλα στελέχη εκτιμούσαν πως επρόκειτο για μια προειλημμένη απόφαση που δεν είχε να κάνει με την ιδεολογική ή πολιτική τοποθέτηση του Κωνσταντινόπουλου, αλλά ήταν προσωπική για τον πρόεδρο του κόμματος. Ολοι έθεταν επί τάπητος το τάιμινγκ, που ενισχύει την εσωστρέφεια λίγες μέρες πριν από το συνέδριο που έχει περιγραφεί ως «εφαλτήριο» και ως «μεγάλη ευκαιρία» για το μεγάλο βήμα του ΠΑΣΟΚ.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», ανέφερε ο ίδιος ο Κωνσταντινόπουλος στην δήλωσή του -ο βουλευτής Αρκαδίας εκλέγεται επί 17 συναπτά χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρειά του και λόγω της διαγραφής του χάνει και την θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, για την οποία τώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει κάποιον άλλο. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Κωνσταντινόπουλος δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα (αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι αρμοδιότητα της ΕΔΕΚΑΠ, στην οποία ο Κωνσταντινόπουλος δεν έχει -ως τώρα- παραπεμφθεί).

Ο Κωνσταντινόπουλος ενημερώθηκε για την διαγραφή του από τα ΜΜΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε προηγηθεί καμία επαφή του ούτε με τον Ανδρουλάκη ούτε με επιτελικά στελέχη στο κόμμα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στελέχη που δεν είδαν με κακό μάτι την διαγραφή του σχολίαζαν πως ο επόμενος σταθμός του είναι η ΝΔ, όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον ως τώρα -ο ίδιος ο Κωνσταντινόπουλος, πριν την διαγραφή του, είχε τονίσει πολλές φορές πως αν ήθελε να γίνει υπουργός της ΝΔ θα το είχε ήδη κάνει.