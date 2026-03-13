Ο πιο ανατρεπτικός «οδηγός επιβίωσης» για γονείς επιστρέφει στο MEGA. Η σειρά «Έχω παιδιά» αποτυπώνει ξεκαρδιστικά τις προκλήσεις της διπλανής πόρτας, με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:50. Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει ένας γονιός την ψυχραιμία του –και την ακεραιότητά του– όταν αφήνει για πρώτη φορά το παιδί μόνο στο σπίτι; Και ποια στρατηγική μπορεί να μετριάσει τη λατρεία των παιδιών για τα βιντεοπαιχνίδια; Υπάρχει τρόπος να βγεις νικητής ή απλώς παραδίδεις τα τηλεχειριστήρια; Το «Έχω παιδιά» αποδεικνύει για άλλη μια εβδομάδα πως οι πιο συχνές αγωνίες των γονιών εκεί έξω μπορούν να μεταμορφωθούν στην πιο ανατρεπτική κωμωδία της ελληνικής τηλεόρασης.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 15 – «Εμπιστοσύνη» (Δευτέρα 16 Μαρτίου)

Η μεγάλη στιγμή έφτασε: ο Τάσος μένει για πρώτη φορά μόνος στο σπίτι. Η Σάρα, παρότι σε κατάσταση πανικού, επιστρατεύει όλη της την ψυχραιμία για να του δείξει εμπιστοσύνη. Παράλληλα, ο Σταύρος αποφασίζει να κάνει ένα ριζικό «rebranding» στην εμφάνισή του, ξεκινώντας φυσικά από τα ρούχα. Ο κυρ Στέλιος πείθεται από έναν φίλο να δείξει περισσότερη στοργή στον γιο του Μιχάλη, αλλά μάλλον δεν είναι πολύ καλός στα λόγια…ούτε στις πράξεις!

Επεισόδιο 16 – «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» (Τρίτη 17 Μαρτίου)

Ο Τάσος βυθίζεται στον κόσμο των video games και η οικογένεια Πολίτη κηρύσσει… γενική επιστράτευση για να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, με μάλλον αμφίβολα αποτελέσματα. Στο γραφείο της Urbanic, ο Μιχάλης και ο Σταύρος ξεκινούν τη δική τους «Σταυροφορία» με μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν τις νέες, ανατομικές καρέκλες. Την ίδια ώρα, στο σπίτι της Ιωάννας και του Έκτορα, ένας νέος πίνακας ζωγραφικής φέρνει αέρα υψηλής τέχνης και αισθητικής.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia