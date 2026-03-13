Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: «Μην το παίξετε ότι είστε ήρωες»

ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν το απόρρητο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση των «μοναχικών λύκων» μετά το ξέσπασμα του πολέμου

Εντυπωσιακές είναι οι υποδείξεις προς τους αστυνομικούς που θα βρεθούν απέναντι σε έναν τρομοκράτη

