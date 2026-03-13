Σε έξι ακόμη δήμους της χώρας επεκτείνεται το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, καλύπτοντας περισσότερες σχολικές μονάδες και περισσότερους μαθητές.

Η επέκταση αφορά τους δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιονίας, Ιστιαίας-Αιδηψού και Αίγινας. Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των δήμων στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα αυξάνεται από 153 σε 159.

Αξίζει να σημειωθεί πώς σήμερα το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων καλύπτει 1.918 δημοτικά σχολεία σε 153 δήμους της χώρας και εξυπηρετεί καθημερινά 179.688 μαθητές με ισάριθμες μερίδες. Με τη νέα επέκταση εντάσσονται 68 επιπλέον σχολικές μονάδες και προστίθενται 4.680 ημερήσιες μερίδες φαγητού για ισάριθμους μαθητές.

«Διευρύνουμε το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, ώστε περισσότερα παιδιά, σε περισσότερες περιοχές της χώρας, να έχουν καθημερινά πρόσβαση σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους», δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.