Ατύχημα για τον γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη

Κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα και έντονο οίδημα στις φωνητικές χορδές έδειξαν οι αξονικές και οι συνολικά 5 λαρυγγοσκοπήσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο γνωστός εντατικολόγος. Ο Ανδρέας Ηλιάδης βρέθηκε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο που υπηρετεί, επειδή επέλεξε να κάνει ποδήλατο στην πόλη του.

«Σαν γιατρός που δίνει μάχες στη μονάδα με την ομάδα μου για τη διάσωση μικρών παιδιών, απαιτώ από τους αρμόδιους να πράττουν τουλάχιστον το ίδιο για την ασφάλεια των ιδίων μέσα στον ιστό της πόλης. Μου είναι αδιανόητο να μην γίνουν διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση του ποδηλατόδρομου μετά το τελευταίο συμβάν έστω και στο συν πέντε».

Ο γνωστός εντατικολόγος σκοπεύει να υποβάλλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ενώ απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Πατρέων ζητώντας να απαγορευτεί η διέλευση των ποδηλάτων στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας.

«Αξιότιμε δήμαρχε κύριε Πελετίδη, σας γράφω από το Νοσοκομείο Ρίου όπου βρίσκομαι λόγω ατυχήματός μου που έλαβε χώρα χτες το απόγευμα στον υποτιθέμενο ποδηλατόδρομο στο ύψος του νέου ΚΤΕΛ Πατρών. Συγκεκριμένα, συγκρούστηκα με άλλο ποδήλατο μετωπικά όταν χάσαμε την ισορροπία μας, αφού οι ρόδες των ποδηλάτων μας μπήκαν μέσα στις ράγες του τρένου».

Συνεχή ατυχήματα

«Το βίωσα κι εγώ πριν 3 μήνες. Στις 15 Νοέμβρη είχα σοβαρό ατύχημα στο ίδιο σημείο».

Η εικόνα μιλά από μόνη της. Κάταγμα στη μύτη, εκδορές σε πρόσωπο, χέρια και πόδια ήταν μερικά από όσα έπαθε ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Αγγελετόπουλος όταν επιχείρησε να περάσει με το ποδήλατό του από το ίδιο ακριβώς σημείο.

«Χωρίς να καταλάβω τι έγινε, βρέθηκα στο οδόστρωμα».

«’Λύσεις’ περί πινακίδων που προτάθηκαν χτες το απόγευμα είναι απλά για το θεαθήναι. Με μία μικρή, έξυπνη λύση που στην Ευρώπη είναι αυτονόητη, μπορεί να λυθεί η κατάσταση. Στις ράγες του τρένου τοποθετείται ειδικό καουτσούκ το οποίο προστατεύει όλα τα οχήματα», λέει ο Ανδρέας Ηλιάδης.

Το ατύχημα του εντατικόλογου ανέδειξε ένα χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει με τον ποδηλατόδρομο στην Πάτρα ο οποίος έχει και άλλα προβληματικά σημεία.

