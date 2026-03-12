«Στα συντρίμμια της ζωής μου» τραγουδούσε πριν δύο δεκαετίες οι Δέσποινα Βανδή, για να καταλήξει ότι «όλα οδηγούν σε σένα». Οπως γίνεται δηλαδή και στη σχέση του Άρη με τον Λορέν Μορόν.

Στα δικά του… συντρίμμια της επίθεσης, η οποία φέτος αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, όλα οδηγούν ξανά στον Λορέν μορόν για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ανδαλουσιανός δεν είναι ο ίδιος παίκτης με τις προηγούμενες δύο σεζόν του στη Θεσσαλονίκη και τα 40 γκολ που είχε πετύχει. Δεν παύει όμως να έχει το ένστικτο του εκτελεστή. Του… killer μέσα στην περιοχή. Και όπως το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, έτσι το ξέρει αρκετά καλά και ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Aυτό έδειξε και όταν τον πέρασε αλλαγή στον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο, με το αποτέλεσμα στο 0-0 και τη μπάλα να… καίει. Και το έκανε ενώ ο Ισπανός έλειπε τρεις εβδομάδες και δεν είχε ρυθμό.

Αυτό φαίνεται ότι σκέφτεται σοβαρά να πράξει και στο κρίσιμο παιχνίδι 5άδας κόντρα στον Πανσερραϊκό το επόμενο Σάββατο (14/03), μέσα από τις δοκιμές των δύο τελευταίων ημερών.

Ο 32χρονος είναι σταθερός στις δοκιμές της επιθετικής τετράδας και αν δεν γίνει κάποια έκπληξη με τον Κριστιάν Κουαμέ, θα επωμιστεί το βάρος της επίθεσης. Μία επίθεση που πλέον έχει πλάνο στα χέρια του Γρηγορίου και σε αυτό ακριβώς ποντάρει ο Έλληνας τεχνικός για να αξιοποιήσει την εκτελεστική δεινότητα του Μορόν.

Άλλωστε, ακόμα και στην κακή χρονιά του, ο Ανδαλουσιανός είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με οκτώ γκολ σε 28 αναμετρήσεις, τέσσερα εκ των οποίων στο πρωτάθλημα.