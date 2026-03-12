Δεν ήταν, τελικά, ευχάριστα τα νέα από τη σημερινή προπόνηση του Άρη για τον Τάσο Δώνη.

Ο Έλληνας εξτρέμ ακολούθησε ατομικό για τρίτη σερί μέρα και έτσι ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για την επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται οριστικά να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του επιθετικά, με τον Οτμάν Μπουσαΐντ να φαντάζει η πρώτη επιλογή για να αντικαταστήσει τον Δώνη στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Ο Νοά Φαντιγικά προπονήθηκε για πρώτη φορά σήμερα σε φουλ ρυθμούς και έτσι αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή η οποία θα ταξιδέψει αύριο στις Σέρρες. Δύσκολα, ωστόσο, θα πάρει φανέλα βασικού από τη στιγμή που έλειπε για αρκετές μέρες από τις προπονήσεις της ομάδας.