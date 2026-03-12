Ο Γιώργος Λάνθιμος πραγματοποίησε επίσκεψη στα Σχολεία των Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα, στο πλαίσιο ενός μουσικοχορευτικού εργαστηρίου που έλαβε χώρα στο κατάστημα κράτησης.

Το δρώμενο διοργανώθηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), μέσω των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών της Δράσεων, που έχει ως στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων σε φυλακές με στόχο την καλλιτεχνική έκφραση, την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην τέχνη.

Ο σκηνοθέτης παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών, βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στη δράση.

Η ανακοίνωση

Σήμερα το μουσικοχορευτικό εργαστήριο των Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ και των Σχολείων μας είχε οσκαρική αύρα. Ο Γιώργος Λάνθιμος φωτογράφισε και βιντεοσκόπησε ολόκληρη την πρόβα των κοριτσιών μας. Ταπεινός και σχεδόν αόρατος κινήθηκε ανάμεσά τους κι εκείνες απολάμβαναν το κάθε δευτερόλεπτο.

Ευχαριστούμε τις δασκάλες της Λυρικής Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Μαργαρίτα Τρίκκα την υπεύθυνη του προγράμματος Καλλιρρόη Παπαδοπούλου, τη μουσικό Μάρθα Μαυροειδή και φυσικά την Προϊσταμένη των Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κυρία Εύα Καρτερού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους δράσεις, πολλές φορές «απαλύνουν» ως ένα βαθμό τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καταστήματα κράτησης, δεδομένου ότι η ζωή στη φυλακή είναι κατά κόρον δύσκολη.

Σε αυτό το σημείο μπορεί να συμβάλει η τέχνη, η οποία απομακρύνει τους ανθρώπους από τα στερότυπα, τη ρουτίνα, την εσωτερική πικρία και, προσφέρει μια χείρα βοηθείας σε όσους/ες την χρειάζονται.

Άλλωστε, αποδεδειγμένα, όλες οι μορφές τέχνης προάγουν την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα – ουσιαστικά, την αίσθηση του να νιώθεις ζωντανός/ή κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη που ενδέχεται να σε πονάει.