Λίγες ημέρες μετά τη Γιορτή της Γυναίκας, μία ομάδα 5 εικαστικών καταθέτει τις ιδέες της για τη «μεταμόρφωση» της γυναίκας από παιδί σε μητέρα, τους ρόλους μέσα στην κοινωνική συνθήκη, τον χρόνο, το τραύμα αλλά και τα πεδία εσωτερικής «μεταμόρφωσης», όπου οι αλλαγές δεν είναι ορατές αλλά μια αθόρυβη διαδικασία.

Τίτλος της έκθεσης, που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή, είναι προφανώς… «Μεταμορφώσεις» και φιλοξενείται σε έναν χώρο του 19ου αιώνα «μεταμορφωμένο» επίσης σε χώρο τέχνης, ενώ πρόκειται για την παλιά αποθήκη καπνών στην οδό Μαυρομιχάλη, κοντά στον Σταθμό του ΗΣΑΠ.

Στον ιδιαίτερο αυτό χώρο συνυπάρχουν έργα ζωγραφικής, εγκαταστάσεις γλυπτικές, φωτογραφίες, κολλάζ, που υπογράφουν οι: Ράνια Καπελιάρη (ζωγραφική και επιμέλεια της έκθεσης), Ήρα Παπαδάτου (κολλάζ, εγκαταστάσεις, ζωγραφική), Μαρία Παπαδημοπούλου (ζωγραφική), Εύη Τσάδαρη (φωτογραφία), Sharon Benmayor (κεραμική γλυπτική, εγκατάσταση).

Ωράριο λειτουργίας : Σάββατο 14.00-20.00, Κυριακή11.00-17.00. Είσοδος Ελεύθερη.