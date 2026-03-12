Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) η κλήρωση με αριθμό 3039 του Τζόκερ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 6, 12, 23, 33, 42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 18.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.