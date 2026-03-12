Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) η κλήρωση με αριθμό 3039 του Τζόκερ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 6, 12, 23, 33, 42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 18.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Η έκθεση σημειώνει ότι «στην κλασική της μορφή περιλαμβάνει προσπάθειες διείσδυσης σε κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εθνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας».
Πείτε μου δεν θα ήταν χρήσιμος, ειδικά αυτές τις μέρες με τη βενζίνη στα ύψη και το κυκλοφοριακό στο…κόκκινο, ένας ποδηλατόδρομος μήκους 17,8 χλμ από την Κηφισιά έως το Κέντρο της Αθήνας (Γκάζι); Μάλιστα, αυτός ο ποδηλατόδρομος θα ενωνόταν με τον ήδη κατασκευασμένο ποδηλατόδρομο Γκάζι-Φάληρο και έτσι θα υπήρχε μία ενιαία, ασφαλής ποδηλατική διαδρομή για […]
Νέος συναγερμός σήμανε στη βάση της Σούδας, καθώς συνελήφθη ένας υπήκοος Πολωνίας ως ύποπτος για κατασκοπεία. Ο ύποπτος, 58 ετών, συνελήφθη στο Μαράθι της Σούδας και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είχε εγκατασταθεί κοντά στην περιοχή. Ο συλληφθείς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική βάση και συγκεκριμένα τις προβλήτες στον ναύσταθμο της Σούδας. Μάλιστα, σύμφωνα με […]
Δυνάμεις των ΜΑΤ, που έσπευσαν στο σημείο, έστησαν φραγμό προκειμένου να αποτρέψουν τους αγρότες που ήθελαν να προσεγγίσουν την αίθουσα των εγκαινίων.
Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά της 4ης και 11ης Μαρτίου, σε οικισμούς της Παιανίας και των Σπάτων αντίστοιχα, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 16 άτομα για ρευματοκλοπή και ξηλώθηκαν 230 μέτρα καλωδίων. Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες […]