Απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της regular season στη Stoiximan Super League και ακόμη έξι για τη διαδικασία των πλέι οφ. Πρώτα ο Θεός και με δεδομένο ότι ο Άρης δεν θα… αυτοκτονήσει στα ματς με Πανσερραϊκό και ΟΦΗ.

Ένα σύνολο οκτών αγώνων πριν πέσει η αυλαία της φετινής σεζόν, τα οποία για κάποιους αποτελούν ίσως μία τελευταία ευκαιρία και για άλλους τυπική διαδικασία επειδή πολύ απλά έχουν γίνει αρκετές κρίσεις με τον τρόπο που κυλάει η χρονιά.

Στο… τσουβάλι των συμπερασμάτων, πάνω-πάνω υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα στην επίθεση. Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει στιγματιστεί απί την αδυναμία της ομάδας να σκοράρει βάσει της ποιόητας ή των αναγκών της. Ένα ζήτημα που φαίνεται να προκύπτει τόσο από την έλλειψη δουλειάς στο επιθετικό κομμάτι, όσο και από διάφορες συγκυρίες, με σημαντικότερη αυτή των τραυματισμών.

Οι τραυματισμοί επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των Τίνο Καντεβέρε και Μιγκέλ Αλφαρέλα, οι οποίοι μαζί δεν έχουν ξεπεράσει φέτος τα 823 λεπτά συμμετοχής. Στην περίπτωση του Γάλλου πρόκειται περισσότερο για ατυχία, όμως με τον διεθνή από τη Ζιμπάμπουε ο Άρης γνώριζε εξ αρχής ότι αποκτούσε έναν ποδοσφαιριστή με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Τέσσερις τραυματισμοί φέτος, με τελευταίο τη θλάση που υπέστη κόντρα στον Ατρόμητο. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ τον περασμένο Ιανουάριο.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια –ίσως ακόμη και στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου– ο Άρης είχε τόσες επιλογές για τη γραμμή κρούσης. Παρ’ όλα αυτά, φτάνοντας στα μέσα Μαρτίου, ο απολογισμός στο πρωτάθλημα παραμένει ιδιαίτερα φτωχός, με μόλις τέσσερα γκολ, όλα από τον Λορέν Μορόν, ο οποίος συνολικά έχει πετύχει μόλις οκτώ τέρματα στη σεζόν. Πολύ μακριά από τα 48 γκολ των δύο πρώτων σεζόν στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορείς να του πεις και κάτι για μία κακή σεζόν.

Πρόκειται για κινήσεις που σε επίπεδο ετήσιων αποδοχών αγγίζουν –αν δεν ξεπερνούν– τα 3 εκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της ομάδας. Ωστόσο, η προσφορά που έχει λάβει μέχρι στιγμής ο Άρης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Βεβαίως υπάρχουν και ελαφρυντικά. Κυρίως για τον Μορόν, ο οποίος τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει σηκώσει μεγάλο βάρος στην επίθεση. Παράλληλα, οι Καντεβέρε και Αλφαρέλα ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς, ενώ ο Κουαμέ βρίσκεται στην ομάδα μόλις ενάμιση μήνα. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα παραμένει εμφανές και ο Μιχάλης Γρηγορίου αναζητάει λύσεις μέσα από τη συνολική λειτουργία της ομάδας, ώστε να αξιοποιηθεί περισσότερο η ποιότητα των μονάδων.