Ο τεχνικός της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, μίλησε για το πρώτο ματς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τη φάση των 16 του Europa League, στάθηκε στην ιστορία του Τριφυλλιού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να αποδείξει στο γήπεδο την αξία της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για την πορεία της ομάδας:

«Νομίζω ότι η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά. Πρώτα απ’ όλα, επειδή καταφέραμε να αποφύγουμε τον γύρο των “32”, που περιλάμβανε δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, αφού είχαμε ήδη παίξει οκτώ ή εννέα συνεχόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό από αυτή την άποψη. Δεύτερον, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε αυτή τη φάση με τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να φτάνουμε όσο πιο μακριά γίνεται και πρέπει να το αποδείξουμε αυτό στο γήπεδο.

Το διάστημα που δεν είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μας επέτρεψε επίσης να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πρωτάθλημα, κάτι που έφερε πολύ καλά αποτελέσματα και μας επέτρεψε να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση. Παρά τα πρόσφατα αποτελέσματα, που είναι δύο ισοπαλίες και μία ήττα, όπου χάσαμε μερικούς βαθμούς, καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτή τη θέση. Από την αρχή της χρονιάς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται σε όλες τις διοργανώσεις και μέχρι τώρα πιστεύω ότι τα έχουμε πάει καλά.

Αύριο ξεκινάμε τη φάση των «16» και πρέπει να αποδείξουμε την αξία μας απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός».

Για τη νοοτροπία πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:

«Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από το να σκέφτεσαι μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, πρέπει να δείχνεις μέχρι πού θέλεις να φτάσεις και αυτό το δείχνεις μέσα από τα παιχνίδια. Αύριο αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό, που έχει σημαντική ιστορία στις διεθνείς διοργανώσεις, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα.

Το να πιστέψουμε ότι είμαστε πολύ ανώτεροι από αυτούς μόνο λόγω φήμης θα ήταν τεράστιο λάθος. Πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι με τη συνείδηση ότι όλοι πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σωστά και να μην κάνουμε λάθη. Είναι ένα παιχνίδι 180 λεπτών και όταν καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε —ελπίζω ότι θα το κάνουμε— τότε θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος. Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα – βήμα για να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Όλες αυτές οι συζητήσεις πριν από τα παιχνίδια, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν σημασία στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποδείξεις μέσα στα 90 λεπτά στο γήπεδο».

Για την κριτική που δέχεται μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη σεζόν που κάνουμε μέχρι τώρα. Αυτό που λέω είναι ότι παραμένουμε πέμπτοι στη La Liga, προκριθήκαμε στην Ευρώπη χωρίς να παίξουμε στη φάση των “32”, φτάσαμε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, κάτι που δεν κατάφεραν όλες οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Αποκλειστήκαμε με βαριά ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά είναι η ομάδα που παίζει στον τελικό.

Προσωπικά δεν έχω αμφιβολίες για τη φετινή σεζόν. Είναι ακριβώς όπως και οι προηγούμενες. Και πέρσι υπήρχαν στιγμές που χάσαμε τρία ή τέσσερα παιχνίδια. Η ομάδα προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό σε κάθε παιχνίδι, χωρίς να σκέφτεται αν κέρδισε ή έχασε το προηγούμενο.

Βρισκόμαστε στα τρία τέταρτα της σεζόν και πρέπει τώρα να την ολοκληρώσουμε με το Europa League και τη La Liga. Στο ποδόσφαιρο μετρά το παρόν. Φυσικά οι φίλαθλοι απογοητεύονται — γνωρίζουμε την αντιπαλότητα με τη Σεβίλλη — αλλά το να υπάρχει απογοήτευση για μια ισοπαλία δείχνει επίσης πόσο έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις».

Για την αξιολόγηση της σεζόν:

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσα να σας δώσω 20 παραδείγματα, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης ή η Μπαρτσελόνα, που κερδίζουν και μετά χάνουν 4-0. Συγκεκριμένα γεγονότα καθορίζουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει και το στοιχείο της τύχης, λάθη από όλους, προπονητές και παίκτες. Γι’ αυτό είναι η πιο δημοφιλής δραστηριότητα στον κόσμο.

Αν μου ζητάτε μια αξιολόγηση σε αυτό το σημείο της σεζόν, πιστεύω ότι είναι εξίσου καλή με τις προηγούμενες».

Για την ικανότητα της Μπέτις να αντιδρά:

«Νομίζω ότι αυτή η ομάδα πάντα ήξερε να αντιδρά σε όλες τις καταστάσεις. Δεν υπήρξαν ποτέ τόσο μεγάλες και κακές περίοδοι, ούτε πρόκειται για μια σειρά πέντε ή έξι αγώνων χωρίς νίκη. Είναι δύο ισοπαλίες, όπως είπα, και μία ήττα».