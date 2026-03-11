Όταν το ποδόσφαιρο είναι άδικο και δεν κρίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Η Mount Pleasant είναι ποδοσφαιρική ομάδα από την Τζαμάικα. Κατόρθωσε στον περασμένο γύρο, αυτό των προκριματικών, να επικρατήσει της Ουνιβερσιτάδ από τη Δομινικανή Δημοκρατία σε διπλό τελικό. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ της ζώνης της ΚΟΝΚΑΚΑΦ και αντίπαλος είναι η Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Οι ιθύνοντες της ομάδας φρόντισαν να ενημερώσουν εγκαίρως τις αρχέδς των ΗΠΑ για την άφιξη τους στο Λος Άντζελες, σχετικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3). Οι Τζαμαϊκανοί διαθέτουν στο ρόστερ τους ορισμένους παίκτες με καταγωγή από την Αϊτή. Μία χώρα που έχει δεχτεί απαγόρευση εισόδου από την προεδρεία Τραμπ, με συνέπεια να μην εκδοθεί βίζα για το ταξίδι στο Λος Άντζελες.

Mount Pleasant FA affrontera Los Angeles Galaxy en Ligue des champions de la CONCACAF, mais sans 10 joueurs de son effectif principal. Parmi les absents divnt six joueurs haïtiens : Daniel Saint-Fleur, Angelot Exilus, Rapha Intervil, Johnson Jeudy, Clifford Thomas et Peterson… pic.twitter.com/FsPSzfmO3t — Haiti-Tempo (@Haititempo) March 8, 2026

«Δεν φτάσαμε καν σε ραντεβού με την πρεσβεία, ώστε να ακούσουν το αίτημά μας», τόνισε ο γενικός διευθυντής του συλλόγου, Πολ Κρίστι και συνέχισε: «πώς θα τηρηθεί το ευ αγωνίζεσθαι, όταν για τον συγκεκριμένο λόγο δεν μας επιτρέπεται να αγωνιστούμε με πλήρης σύνθεση;».

Για τις ανάγκες του αγώνα, η Mount Pleasant κάλεσε 7 έως 8 ποδοσφαιριστές από την ομάδα Νέων στην αποστολή. Η ρεβάνς του αγώνα θα γίνει στις 19 Μαρτίου στο Εθνικό Στάδιο της Τζαμάικα.