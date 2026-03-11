Μείον ένα πρόβλημα για τον Μιχάλη Γρηγορίου από σήμερα στον Άρη και λίγο πριν την τελική ευθεία της προετοιμασίας για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό (14/03).

Ο Νοά Φαντιγκά ακολούθησε μέρος του σημερινού προγράμματος και τις επόμενες μέρες θα μπει σε φουλ ρυθμούς, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος ακόμη και για την αρχική ενδεκάδα.

Στον αντίποδα, ατομικό ακολούθησε για ακόμη μία μέρα ο Τάσος Δώνης και έτσι το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην αυριανή (12/03) προπόνηση, με τον Γρηγορίου να τον περιμένει ως την τελευταία στιγμή και να καταστρώσει αναλόγως τα πλάνα του για την γραμμή κρούσης.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας άσσος δεν προλάβει, τότε Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας και Ντούντου θα διεκδικήσουν σίγουρα τη μία θέσεις από τις δύο των εξτρέμ. Ισως και την άλλη, ανάλογα με τις αποφάσεις του προπονητή για την χρησιμοποίηση ή όχι του Κάρλες Πέρεθ.