Αϊτόρ Ρουιμπάλ εκπροσώπησε τους παίκτες της Μπέτις στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ομάδα του μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό του Europa League!

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό και τη Θέλτα;

«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύο πολύ, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στην πραγματικότητα όλα είναι σημαντικά, οπότε η ομάδα γνωρίζει καλά ότι οι επόμενοι αγώνες είναι καθοριστικοί. Πρέπει να είμαστε σε καλή κατάσταση, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε αυτό για να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι· δεν είναι μόνο τα ενενήντα λεπτά. Ξέρουμε ότι ο αγώνας της Κυριακής είναι πολύ σημαντικός, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι».

Για τον ευρωπαϊκό στόχο της Μπέτις:

«Ένας ποδοσφαιριστής και ένας σύλλογος αυτό που θέλουν είναι να κατακτούν τίτλους. Με τρεις προκρίσεις μπορούμε να βρεθούμε σε έναν τελικό. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός στα αποδυτήρια».