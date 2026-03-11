Κώστας Τσουκαλάς τόνισε την ανάγκη «να υπάρξουν εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης», μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή του Open.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «το πλαφόν στο κέρδος, που ακούμε και είναι θετικό να υπάρξει, το λέγαμε εμείς και ο Πρωθυπουργός διαφωνούσε». Επισήμανε ωστόσο πως «αν δεν έχω ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, μπορεί να μην πετύχει, γιατί οι εταιρείες τροφίμων ή ενέργειας χρησιμοποιούν μεσάζοντες και πολύ συχνά διαμορφώνουν εικονικά κόστη στη διαδρομή, ώστε, όταν φτάσει η ώρα να υπάρξει η φορολόγηση και το πλαφόν, έχει μείνει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους».

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπογράμμισε ότι «είναι ο πέμπτος πιο υψηλός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρόσθεσε ότι «τα επιδόματα, χωρίς δομικές αλλαγές, είναι μία κοροϊδία, γιατί όταν εικονικά παίρνω πολύ παραπάνω από κάποιον και του δίνω εκείνο που του πήρα, δεν του έχω αλλάξει κάτι». Όπως σχολίασε, «αυτό που λέει η κυβέρνηση (σ.σ. για fuel pass) είναι η επικοινωνία του ‘στα παίρνω διπλά, στα γυρνάω μονά, για να φαίνεται το κράτος σαν πατερούλης’».

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «ο τρόπος που τοποθετείται η κυβέρνηση είναι ενδεικτικός της προχειρότητας με την οποία βλέπει τα πράγματα». Επισήμανε πως «αν ο πρωθυπουργός νομίζει ότι κατάφερε να ρυθμίσει την ακρίβεια σε μια χώρα όπου κάνουν πάρτι η αισχροκέρδεια και τα καρτέλ, τότε να καταλάβουμε ότι ως λύσεις εννοεί την αναρχία όπου κάποιοι θησαυρίζουν σε βάρος της κοινωνίας, να πάμε σπίτι μας και να κάνουμε την προσευχή μας, μπας και σωθούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού».

Πρόταση για φορολόγηση τραπεζικών κερδών και μέτρα ανακούφισης

Ο εκπρόσωπος Τύπου προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση έως τώρα έχει ως ταμπού» το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρθηκε επίσης στον ΦΠΑ στα τρόφιμα, υπογραμμίζοντας ότι «και εκεί πρέπει να δούμε προσωρινά μέτρα ανακούφισης».

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλο να διαβρωθεί η αγοραστική δύναμη», είπε, προσθέτοντας πως «αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα και οι οικονομικοί δείκτες και οι κοινωνικοί δείκτες, που είναι ήδη κατεστραμμένοι στη χώρα μας, καθώς είμαστε ουραγοί στο κοινωνικό κράτος, θα μειωθούν περαιτέρω».

Αναφορές σε συντάξεις και υποκλοπές

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κοροϊδία» σχετικά με τους «ισχυρισμούς» της για αυξήσεις στις συντάξεις, υποστηρίζοντας ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε στη Βουλή πριν από ενάμιση μήνα ότι οι αυξήσεις είναι πιο μικρές από το δομικό πληθωρισμό». Επικαλέστηκε τον νόμο 4387, ο οποίος, όπως είπε, «αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αύξηση στους συνταξιούχους, καθώς ο μηχανισμός που προβλέπει χορηγεί συντάξεις μικρότερες του πληθωρισμού».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο S&D.

Στήριξη στον Νίκο Ανδρουλάκη

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην ίδια εκπομπή, ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπαίνει σε επιτροπεία, είναι εκλεγμένος Πρόεδρος και δίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Πρόσθεσε ότι «όλοι κρινόμαστε από το αν είμαστε σε αυτήν τη γραμμή μάχης και αν επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή». Κατέληξε λέγοντας πως «ο κόσμος περιμένει από εμάς τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένει αυτοαναφορικότητα, αλλά να του εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο επιλογές που έχει: Ή Νέα Δημοκρατία, οπισθοδρόμηση και στασιμότητα ή ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή».