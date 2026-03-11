Στη συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ειπε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σουπερμάρκετ.

Οπως προανήγγγειλε ο πρωθυπουργος αυτό θα γίνει με «ορίζοντα τριμήνου».

Σημείωσε ότι δεν πρέπει περίπτωση αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» ανέφερε.

Στις 14:00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Τα πρώτα έκτακτα μέτρα για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας ανακοινώνει σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στις 14:00.

Είχε προηγηθεί το βράδυ της Δευτέρας σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και τότε ο πρωθυπουργός είχε λάβει τις τελικές εισηγήσεις των υπουργών.

Προετοιμασία για «όλα τα σενάρια»

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», λένε. Ως προτεραιότητα όμως ορίζουν την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, εξού και έρχονται οι πρώτες παρεμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά την επίπτωση της κρίσης στα νοικοκυριά, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει σύνοδος κορυφής της ΕΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει στη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνομιλίας με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Κύπρο ότι «η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια».