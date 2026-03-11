Ένα μεγάλο καρχαριοειδές εθεάθη το απόγευμα της Δευτέρας να κολυμπάει πολύ κοντά στην ακτή στο Καβούρι, προκαλώντας έκπληξη στους λουόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ψάρι ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο σε μήκος, ενώ το πτερύγιό του διακρινόταν καθαρά πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, το μεγάλο ψάρι κινούνταν στα ρηχά και φαινόταν να κυνηγά μικρά ψαράκια κοντά στην ακτή.

Η εμφάνισή του προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση, με αρκετούς να το παρακολουθούν από την παραλία.